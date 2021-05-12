Мужчина спасся, женщина и дети погибли: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении выжившего на пожаре в Саратове

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об оставлении в опасности в отношении 28-летнего мужчины, который спасся 6 мая на пожаре в поселке Красный Текстильщик, который недавно вошел в состав Саратова. Об этом он заявил 11 мая на оперативном совещание в режиме видео-конференц-связи с руководителями территориальных следственных подразделений по ряду резонансных происшествий, произошедших в первую декаду мая.

Напомним, в тот день на пожаре погибла 30-летняя женщина и две девочки – 10 и 3 лет.

Глава СК России остался недоволен ходом расследования. По его мнению, недостаточно изучено, почему дети находились в социально опасном положении. Кроме того, после возгорания 28-летний племянник покинул жилище, не оказав помощь погибавшим.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об оставлении в опасности в отношении родственника детей, который во время пожара распивал спиртные напитки в доме с их матерью.

Первоначально Александр Бастрыкин заслушал руководство СУ СК России по Республике Татарстан о первых результатах расследования уголовного дела о нападении на учебное заведение в Казани и дал ряд поручений.

Бастрыкин заслушал доклады об исполнении ранее данных поручений по происшествиям в ряде субъектов РФ за указанный период, а также обратил внимание на ряд других ЧП.

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