Олег Костин поздравил саратовских медсестер с профессиональным праздником

Операционные медицинские сестры Энгельсской городской клинической больницы №1. Фото из Instagram министерства здравоохранения Саратовской области

Сегодня, 12 мая, в России – День медицинской сестры. Это международный праздник, который отмечают в День рождения 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, которая заложила основы современного медсестринского дела в мире.

Современное здравоохранение невозможно представить без медсестер и медбратьев, которые находятся в самом тесном контакте с пациентом. Особенно высоко их труд начали ценить и уважать во время пандемии коронавируса.

Поздравление коллегам выразил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

- Сегодня в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, образования нашего региона работают более 26 тыс. медицинских сестер, фельдшеров, санитаров. Этот день по праву можно считать вашим профессиональным праздником. В лечебном процессе принимает участие не только врач. Именно от связки «врач – медсестра» зависит качество оказания медицинской помощи.

Заслуживают огромного уважения и благодарности младшие медицинские сестры по уходу за больными, которые прикладывают все усилия, чтобы в палатах всегда было чисто и комфортно.

В сегодняшних условиях, обусловленных санитарно-эпидемиологической обстановкой, ваш труд еще более востребован и ценен!

Дорогие коллеги! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за замечательный и необходимый труд!

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царит согласие, живет радость и приумножается богатство – сказал он.

Редакция «Комсомольской правды» в Саратове присоединяется к поздравлениям. Благодарим вас за честный добросовестный труд, за готовность прийти на помощь, за любовь к профессии. Желаем вам крепкого здоровья и счастья, пусть вас всегда окружают любящие люди и дружный коллектив.

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