Главу администрации МО в Марксовском районе подозревают в незаконном увеличении собственной зарплаты

Бывший глава Липовского муниципального образования Марксовского района в Саратовской области попал под уголовное дело за незаконное увеличение себе зарплаты.

По данным регионального СУ СКР, с октября 2019 года по август 2020 года глава Липовского МО совершил подлог решения Совета МО и увеличил себе ежемесячное денежное содержание. Сумма присвоенных им с использованием служебного положения бюджетных средств составила 36 279 рублей.

Поимали его на этом сотрудники отдела экономической безопасности ОМВД по Марксовскому району.

В СКР завели уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Присвоение денежных средств с использованием служебного положения».

Следственные действия продолжаются.