Прокуратура ищет жертв лжегазовиков в Саратове

Саратовская фирма занималась обманом пенсионеров Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела по факту мошенничества лжегазовиков.

Как ранее писала «КП-Саратов», возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Гостгаз». Сотрудники фирмы вводили в заблуждение жителей региона, навязывали им установку сигнализаторов загазованности помещений.

В прокуратуре сообщили, что жертвами становились преимущественно пенсионеры, которые, поддаваясь давлению, отдавали сбережения за приборы.

Сейчас прокуратура ищет всех потенциальных пострадавших от действий фирмы.

- Жители Саратовской области, пострадавшие от противоправных действий индивидуального предпринимателя Новиковой И. и ООО «Гостгаз», могут обратиться по телефону (88452) 99-57-61 (в рабочее время), — призывает прокуратура.

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