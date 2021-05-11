Прокуратура ищет жертв лжегазовиков в Саратове

Саратовская фирма занималась обманом пенсионеров
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела по факту мошенничества лжегазовиков.
Как ранее писала «КП-Саратов», возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Гостгаз». Сотрудники фирмы вводили в заблуждение жителей региона, навязывали им установку сигнализаторов загазованности помещений.
В прокуратуре сообщили, что жертвами становились преимущественно пенсионеры, которые, поддаваясь давлению, отдавали сбережения за приборы.
Сейчас прокуратура ищет всех потенциальных пострадавших от действий фирмы.
- Жители Саратовской области, пострадавшие от противоправных действий индивидуального предпринимателя Новиковой И. и ООО «Гостгаз», могут обратиться по телефону (88452) 99-57-61 (в рабочее время), — призывает прокуратура.
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