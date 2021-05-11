В министерстве образования Саратовской области провели срочное совещание

Причиной срочного совещания 11 мая в министерстве образования Саратовской области с представителями местных администраций и подведомственных минобразу организаций стало усиление пропускного режима во всех образовательных учреждениях области, особенно для учреждений с круглосуточным пребыванием детей.

- Безопасное пребывание и педагогов, и детей, и технического персонала - всегда было и будет первоочередной задачей. Школа, детский сад, колледж начинаются с безопасности. Прошу муниципалитеты со всей строгостью и ответственностью отнестись к усиленным мерам пропускного режима. Речь о видеонаблюдении за территорией образовательной организации, зонах входа и выхода, минимизации группового прохода в организацию. Прошу дополнительно в срочном порядке провести информационно-разъяснительную работу среди сотрудников, родителей и детей, дополнительные инструктажи о поведении в экстренных ситуациях. Усилить работу школьных психологов в этой же части», - обратился и.о. министра образования области Михаил Орлов.

Он выразил слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших в Казани. - Сегодня весть мир скорбит вместе с Татарстаном. Только сил желаю родным и близким погибших, чтобы пережить эту трагедию. Здоровья пострадавшим, - сказал Орлов.

В Минпросвещения РФ сообщили, что направили в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах

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