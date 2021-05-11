В ДТП на саратовской трассе погиб водитель Land Cruiser и его пассажирка

Иномарка опрокинулась, погибли два человека Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня утром, 11 мая, в Марксовском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП.

- Примерно в 06:35 на 346-м км трассы Самара — Волгоград 35-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Балакова в направлении Энгельса, вылетел с дороги. Иномарка опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

На месте погибла 36-летняя пассажирка. Водителя госпитализировали, но он скончался в больнице спустя почти пять часов.

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