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Происшествия11 мая 2021 15:15

Руководитель ДК в Питерке получила 2,5 года условно за присвоение полумиллиона рублей

Деньги за двух фиктивных сотрудников получало руководство
Источник:kp.ru
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Суд признал виновной руководителя ДК в районном центре Питерка Саратовской области за присвоение 468 тысяч рублей.

Преступление было выявлено при проверке МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».

Еще в 2018 году здесь обнаружили двух фиктивно трудоустроенных сотрудников в местном ДК МБУК «Централизованная клубная система».

Начисленную им зарплату присваивало себе руководство. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что из похищенных таким образом бюджетных средств на сумму свыше 485 тыс. рублей, добровольно возмещено лишь 17 тыс. рублей.

Как сообщили в областной прокуратуре, исковое заявление было полностью удовлетворено, подсудимой назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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