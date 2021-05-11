В Базарном Карабулаке девушка отравилась угарным газом и попала в больницу

В Базарном Карабулаке 22-летняя девушка отравилась угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.

- Следствие считает, что АО и владелец газового оборудования в одном из жилых домов по улице Красная заключили договор на техобслуживание и ремонт внутридомового оборудования. В тот же день слесарь провел работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

В результате этого 22-летняя девушка в ванной потеряла сознание и попала в больницу с отравлением угарным газом.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, истребована необходимая документация.

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