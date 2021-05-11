За год саратовская банда нелегально перевезла в РФ более 4 тысяч иностранцев

В Саратовской области осудили 24-летних местных жителей в возрасте от 30 до 50 лет. В зависимости от степени участия их признали виновными в организации незаконного въезда и пребывания в РФ иностранцев.

- В 2018 году жители Ершовского района и Саратова организовали группировки и привлекли приятелей, которые стали диспетчерами, проводниками и водителями. Банда занималась незаконной миграцией иностранцев, въезд которым в Россию запрещен, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Группа почти за год — с июля 2018 по июнь 2019 — перевезла через пограничные посты более 4 тыс. иностранных граждан с ложными документами о законном нахождении в РФ.

Суд приговорил двух организаторов к трем годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком, трех человек — к трем годам лишения свободы условно, но с трехгодичным испытательным сроком, остальным 19 злоумышленникам дали по два года условно с испытательным сроком два года.

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