Саратовская область опустилась в рейтинге социально-политической устойчивости регионов

Саратовская область вошла в число регионов с пониженной политической устойчивостью. При этом позиция региона в рейтинге ухудшилась Такие данные опубликовал Фонд «Петербургская политика» по итогам апреля.

Несмотря на визит президента и его встречу с губернатором, что было отражено в списке основных позитивных событий социально-политической жизни региона, область получила 5,4 балла в рейтинге Фонда вместо 5,5 по итогам марта.

В число позитивных событий также попало получение Энгельсским Молкомбинатом сертификата качества по международной системе безопасности пищевых продуктов и одобрение облдумой законопроекта о выплатах многодетным семьям вместо предоставления жилья с их согласия.

В числе негативных событий отмечено признание арбитражем банкротства саратовского Жиркомбината, рекордная убыль населения за три года и 73-е место в демографическом рейтинге регионов РИА «Рейтинг».

Также в Фонде в числе других заметных событий, но без оценки качества влияния, отметили резонанс вокруг диалога председателя Госдумы Вячеслава Володина с саратовской пенсионеркой Анной Полуйко, которая попросила власти «убавить вранье».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.