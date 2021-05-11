Валерий Радаев раскритиковал подрядчика по благоустройству Парка покорителей космоса

Благоустройство парка покорителей космоса выполнено недостаточно Фото: Екатерина Семенова

Благоустройство Парка покорителей космоса в Энгельсском районе проведено неудовлетворительно. К таким выводам пришел губернатор Валерий Радаев, посетив место приземления первого космонавта Юрия Гагарина.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он раскритиковал подрядную организацию. В парке нет фонового звукового сопровождения, некачественно выполнен гидропосев газона. Растения не поливаются, автополив вообще не запущен.

На недостатки указано председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Роману Карякину. Подрядчику поручено исправить ситуацию в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств.

Фото из Instagram Валерия Радаева

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