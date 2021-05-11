На старом кладбище Балакова могилы засыпают мусором

Могилы на старом кладбище в Балакове заваливают мусором
Старое кладбище в Балакове Саратовской области превращается в мусорку. Так считает Сергей Левушкин, опубликовавший пост в группе «Молодежный Балаково».
Он написал, что посетители кладбища кидают мусор между могил, не потрудившись донести до специально отведенных мест, откуда его уберут.
- Почему администрация кладбища ничего с этим не делает? Это просто ужас, очищать свои могилы и бросать на другие. Неужели вам не стыдно? — задается вопросом автор поста.
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