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Общество11 мая 2021 13:46

На старом кладбище Балакова могилы засыпают мусором

Житель Балакова выразил свое возмущение
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Могилы на старом кладбище в Балакове заваливают мусором

Могилы на старом кладбище в Балакове заваливают мусором

Старое кладбище в Балакове Саратовской области превращается в мусорку. Так считает Сергей Левушкин, опубликовавший пост в группе «Молодежный Балаково».

Он написал, что посетители кладбища кидают мусор между могил, не потрудившись донести до специально отведенных мест, откуда его уберут.

- Почему администрация кладбища ничего с этим не делает? Это просто ужас, очищать свои могилы и бросать на другие. Неужели вам не стыдно? — задается вопросом автор поста.

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