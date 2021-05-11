Погода в Саратовской области: в ближайшую неделю рассаде заморозки не угрожают

Даже без парника рассаде в ближайшую неделю не надо бояться заморозков Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области в ближайшую неделю погода будет сопутствовать дачникам и огородникам — заморозков, которые могут угрожать рассаде, не будет. Об этом «КП-Саратов» рассказала Светлана Цветайло, замруководителя регионального Гидрометцентра.

- Ожидать заморозков, опасных для рассады, огородникам на этой неделе не стоит, даже в Правобережье, где предстоящей ночью похолодает до +3 градусов. Почва там настолько увлажнена, что при похолодании произойдет образование поземного тумана, который будет играть роль защитной шапки для молодой рассады. До середины третьей декады мая вторжений холодного воздуха в Саратовскую область не ожидается, заморозков не прогнозируется, — сообщила Светлана Цветайло.

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