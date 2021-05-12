В Саратовской области потеплеет до +24

В Саратовской области сегодня, 12 мая, ожидается теплая погода с кратковременными дождями. Возможны грозы.

- Ветер утром и днем будет дуть со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +19… +24 градусов, но во время дождя может опуститься до +14 градусов.

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