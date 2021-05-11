Губернатор Радаев выразил соболезнования близким погибших в школе Казани

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования близким погибших в школе №175 в Казани и всем жителям Татарстана.

- Примите искренние слова сочувствия и поддержки. Мы скорбим вместе с вами. Желаю стойкости и душевных сил семьям погибших, скорейшего выздоровления раненым, — отметил Радаев.

Напомним, утром 11 мая в школу Казани ворвался стрелок и убил несколько человек, ранены — более 20.

В связи с этим в саратовских учебных заведениях усилят меры безопасности.

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