Губернатор Радаев выразил соболезнования близким погибших в школе Казани

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования близким погибших в школе №175 в Казани и всем жителям Татарстана.
- Примите искренние слова сочувствия и поддержки. Мы скорбим вместе с вами. Желаю стойкости и душевных сил семьям погибших, скорейшего выздоровления раненым, — отметил Радаев.
Напомним, утром 11 мая в школу Казани ворвался стрелок и убил несколько человек, ранены — более 20.
В связи с этим в саратовских учебных заведениях усилят меры безопасности.
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