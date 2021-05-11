Водитель скорой помощи в Красном Куте добился стимулирующих выплат только после жалобы в прокуратуру

Водитель скорой помощи не получал положенных выплат
Фото: Ольга Симонова
В Красном Куте Саратовской области водителю автомобиля скорой помощи не выплачивали положенные деньги.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, работник обратился в надзорное ведомство с жалобой. Была проведена проверка, которая подтвердила обоснованность его претензий.
Оказалось, что водитель не получил стимулирующих выплат за июль, сентябрь и октябрь 2020 года.
Прокуратура направила в суд иск, в итоге с ГУЗ СО «Краснокутская районная больница» взыскано 75 тыс. рублей. Главврачу было внесено представление.
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