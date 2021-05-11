Марксовские предприниматели – в числе самых злостных недобросовестных мусорообразователей

Инспекторская служба Саратовского регоператора АО «Ситиматик» ежемесячно проводит инвентаризацию объектов мусорообразования. Актуализируются данные, указанные в договоре, проверяется наличие самого договора на услугу по обращению с ТКО у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц региона. Накануне майских праздников такие проверки прошли в Балаковском, Вольском, Воскресенском, Марксовском и Балашовском районах Саратовской области.

Во время рейда специалисты инспекционной службы у более 200 предпринимателей проверили наличие подписанного с обоих сторон договора на услугу по обращению с ТКО, собственной контейнерной площадки, сопоставили фактически вывезенный объем ТКО условиям договоров и при выявлении нарушений составили акты для подачи заявлений в суд и надзорные органы.

- Из всех проверенных объектов около 15% – нарушают условия договора, занижая фактически образованное ТКО. На половину проверенных были составлены акты об отсутствии договора. Больше всех отличились предприниматели Марксовского района, было выявлено более 80 уклонистов, которые заявляли или об отсутствии у них отходов, или говорили, что пользуются услугами частных перевозчиков. Готовим на всех документы в суд, будем взыскивать принудительно оплату всего периода деятельности Регоператора. Еще раз повторюсь, все без исключения должны нести ответственность за отходы, образованные в результате коммерческой деятельности, и не должны ухудшать экологическую обстановку в регионе, создавая несанкционированные свалки и переполняя контейнеры для населения, – рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

С момента введения в Саратовском регоператоре новой формы актов, которая прикладывается пакету документов при подаче в суд на взыскание задолженности, инспекторская служба составила более 1,3 тыс. шт. Более 300 из них остались без ответа со стороны бизнесменов, поэтому переданы в работу группе досудебного урегулирования и отделу судебного взыскания Саратовского регоператора АО «Ситиматик».

Напомним представители юрлиц и индивидуальные предприниматели по всем интересующим вопросам могут обратиться в контакт-центр регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90.

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