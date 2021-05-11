В Саратовской области за 10 дней поймали 311 пьяных водителей

В Саратовской области на всех майских праздниках и выходных днях проводилась профилактическая акция по выявлению нетрезвых автомобилистов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, за десять дней на дорогах было выявлено 311 пьяных водителей.

Часть из них отказались пройти медицинское освидетельствование. А 63 человека на тот момент уже были лишены водительских прав.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в пьяном виде водителю грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение прав на два года. Такое же наказание предусмотрено за отказ от освидетельствования.

Рецидив может привести к уголовному делу.

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