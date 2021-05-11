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Общество11 мая 2021 11:22

Временный понтон в Синеньких вынуждает жителей идти по воде

Старую пристань распилили, а ее замена людей не устраивает
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Чтобы сесть на теплоход, придется намочить ноги. Фото группы "Саратов онлайн"

Чтобы сесть на теплоход, придется намочить ноги. Фото группы "Саратов онлайн"

Жители Синеньких возмутились «временной пристанью», которую для них обустроили. Об этом в группе «Саратов онлайн» рассказал Евгений Краснов.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала, что пристань в Синеньких распилили, поэтому людям приходится добираться до судов по воде.

Фото группы "Саратов онлайн"

Администрация Заводского района на следующий день ответила, что в Синеньких был установлен временный понтон.

- Это временная пристань в Синеньких, которую недавно установили. Она и тогда вызывала много вопросов. Теперь ОМик может высадить людей, но ноги все равно придется промочить. Ну или петь песню про мамонтенка, — заявили местные жители.

Фото группы "Саратов онлайн"

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