Временный понтон в Синеньких вынуждает жителей идти по воде

Чтобы сесть на теплоход, придется намочить ноги. Фото группы "Саратов онлайн"
Жители Синеньких возмутились «временной пристанью», которую для них обустроили. Об этом в группе «Саратов онлайн» рассказал Евгений Краснов.
Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала, что пристань в Синеньких распилили, поэтому людям приходится добираться до судов по воде.
Фото группы "Саратов онлайн"
Администрация Заводского района на следующий день ответила, что в Синеньких был установлен временный понтон.
- Это временная пристань в Синеньких, которую недавно установили. Она и тогда вызывала много вопросов. Теперь ОМик может высадить людей, но ноги все равно придется промочить. Ну или петь песню про мамонтенка, — заявили местные жители.
Фото группы "Саратов онлайн"
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