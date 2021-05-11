После столкновения с внедорожником в Энгельсе ВАЗ влетел в забор дома

ДТП на улице Калинина Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 10 мая в Энгельсе в районе пляжа случилось ДТП.

В 19:25 в частном секторе у дома №78а по улице Калинина 34-летний водитель ВАЗ-21140 допустил столкновение с Mitsubishi Outlander, за рулем которого был 32-летний водитель. После столкновения отечественное авто врезалось еще и в забор одного из частных домов.

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали с травмами обоих водителей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.