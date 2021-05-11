С начала года жителям Саратовской области начислили лишних 15,8 млн рублей за отопление

Ресурсоснабжающие организации не стесняются обманывать саратовцев
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жилищная инспекция обязала ресурсоснабжающие организации сделать перерасчет жителям на 15,8 млн рублей
Начальник Государственной жилищной инспекции Сергей Вербин подвел итоги отопительного сезона в Саратовской области.
С начала 2021 года сумма выявленных нарушений в начислении платы за отопление н составила 15,8 млн рублей. По всем нарушениям выдано 88 предписаний на проведение перерасчета жителям. Как сообщили в областной Госжилинспекции, с начала года завершено 180 проверок по жалобам жителей из 396 многоквартирных домов.
Сейчас еще 138 проверок по 238 домам продолжаются, по 45 домам они проходят с участием прокуратуры.
При этом, как уточнили в ГЖИ, за нарушения при начислении платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям штрафы не предусмотрены. Поэтому чтобы хоть как-то привлекать их к ответственности, материалы о нарушениях направляются в прокуратуру.
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