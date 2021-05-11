На проспекте Энтузиастов иномарка сбила мальчика и пенсионерку

На проспекте Энтузиастов в Заводском районе Саратова 10 мая были сбиты два пешехода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 13:10 напротив дома №20Б.
По версии Госавтоинспекции, автомобиль Ford Focus под управлением 31-летнего водителя наехал на 62-летнюю женщину и пятилетнего мальчика.
Пострадавшая была госпитализирована.
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