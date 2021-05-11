На пожарах в майские праздники погибли пять жителей Саратовской области

На пожарах в Саратовской области с начала 2021 года погибли 69 человек Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

С 1 по 10 мая в Саратовской области произошло 364 пожара. Не обошлось без жертв — погибли пять человек, еще шесть пострадали.

При этом в региональном ГУ МЧС отметили общее снижение числа пожаров на 8% по сравнению с майскими праздниками 2020 года, когда действовали жесткие ограничения в связи с коронавирусом.

Всего с начала 2021 года в Саратовской области зарегистрировано 2 466 пожаров, это на 31,82% меньше. Чем за тот же период 2020 года.

В 2021 году на возгораниях в регионе погибли 69 человек, получили травмы и ожоги 47 жителей.

Прямой материальный ущерб от пожаров оценен в размере 110 млн 628 тыс. рублей.

Более 30% техногенных пожаров пришлись на жилой сектор — 788 случаев. 116 раз горел транспорт (около 5% общего количества пожаров), 832 пожарные выезжали на тушение сухой травы и камыша.

Основными причинами пожаров явились:

Более 60% от общего количества пожаров произошли от неосторожного обращения с огнем, еще 15% — из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Печное отопление и ошибки с его эксплуатацией стали причиной 7% от общего числа пожаров.

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