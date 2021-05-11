В Саратове выступит квартет виолончелей Большого театра России «4-Cellos»

Квартет виолончелей Большого театра России выступит в саратовской консерватории
25 мая в саратовской консерватории выступит квартет виолончелей Большого театра России «4-Cellos».
В последние годы ансамбли из четырех виолончелей приобретают всё большую популярность у широкой публики. Подобный «экзотический» формат – доказательство уникальности инструмента, его тембрового и эмоционального богатства, способного исполнять альтовый и скрипичный репертуар.
В составе квартета — лауреаты международных конкурсов, солисты оркестра Большого театра: Борис Лифановский, Арсений Безносиков, Владимир Стрельцов, Степан Худяков.
В программе вечера прозвучат произведения Верди, Пуччини, Элгара, Мустафаева, Пьяццоллы, Манчини, Эллингтона и других известных композиторов.
Начало в 18:30 по адресу: проспект Кирова, 1.
Стоимость билетов — 350 рублей, телефон кассы: (8452) 39-92-32.
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