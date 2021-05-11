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Происшествия11 мая 2021 9:31

Три авто сгорели в Саратове за день

Огонь уничтожил «Газель», «Калину» и ВАЗ-2108
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Сгорел автомобиль на улице Бардина

Сгорел автомобиль на улице Бардина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове 10 мая сгорели сразу несколько автомобилей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигналы о возгораниях поступали в течение всего дня из разных районах города.

В 14:19 горела грузовая «Газель» на улице Буровая. Там вспыхнул уголь в кузове. Площадь пожара составила 3 кв. м.

В 19:50 горел ВАЗ-2108 на улице Рабочая. Площадь пожара составила 1 кв. м.

В 22:45 поступил сигнал о возгорании автомобиля «Лада Калина» на улице Бардина на площади 1 кв. метр. Предположительно, причиной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации машины.

Огонь уничтожил авто на Рабочей

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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