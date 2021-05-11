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Происшествия11 мая 2021 9:15

В центре Саратова выбросили отрезанную голову коровы

Жители возмутились и просят убрать голову
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Голову выбросили на улице Радищева

Голову выбросили на улице Радищева

Жители Саратова возмутились отрубленной головой животного в центре города.

Как рассказала в соцсетях пользователь, представившаяся Ольгой, голова лежала на газоне на улице Радищева, в районе пересечения с улицей Татарская.

Женщина подтвердила свои слова фотографией. Она призвала ответственные службы города обратить внимание на это.

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