В центре Саратова выбросили отрезанную голову коровы

Голову выбросили на улице Радищева
Жители Саратова возмутились отрубленной головой животного в центре города.
Как рассказала в соцсетях пользователь, представившаяся Ольгой, голова лежала на газоне на улице Радищева, в районе пересечения с улицей Татарская.
Женщина подтвердила свои слова фотографией. Она призвала ответственные службы города обратить внимание на это.
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