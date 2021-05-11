В Саратовской области уровень заболеваемости коронавирусом сравнялся с началом июня

В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировано 116 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, такие цифры регистрировались в регионе 9 июня.

Всего заражены коронавирусом с начала пандемии оказались 60 398 человек. Выздоровели 55 192 человека, из которых 119 – за минувшие сутки.

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