Юный мотоциклист врезался в такси и попал в больницу в Саратове

Мотоциклист госпитализирован после ДТП
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове вечером 10 мая на улице Вольская столкнулись автомобиль такси «Лада Гранта» и мотоцикл «Авенсис».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 19:34.
Мотоциклом управлял 17-летний подросток, а автомобилем такси – 41-летняя женщина.
Юный мотоциклист и 49-летняя пассажирка «гранты» были госпитализированы.
Пассажирка такси также попала в больницу
Фото: ГИБДД по Саратову
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