Юный мотоциклист врезался в такси и попал в больницу в Саратове

Мотоциклист госпитализирован после ДТП Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове вечером 10 мая на улице Вольская столкнулись автомобиль такси «Лада Гранта» и мотоцикл «Авенсис».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 19:34.

Мотоциклом управлял 17-летний подросток, а автомобилем такси – 41-летняя женщина.

Юный мотоциклист и 49-летняя пассажирка «гранты» были госпитализированы.

Пассажирка такси также попала в больницу Фото: ГИБДД по Саратову

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