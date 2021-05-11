На Радоницу в Саратове встали троллейбусы в сторону кладбища

Троллейбусы встали в Саратове Фото: Екатерина Семенова

В Саратове утром встали троллейбусы.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение остановилось на остановке «улица Международная».

Троллейбусы маршрутов №5, 5а и 11 встали в сторону 3-й Дачной из-за ДТП.

Примечательно, что троллейбусы №5а и 11 идут в Елшанку, то есть на них могли рассчитывать пассажиры, собирающиеся на кладбище в День поминовения усопших.

Троллейбусы стоят уже более часа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.