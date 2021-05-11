До +26 и сильный ветер: погода в Саратовской области 11 мая

В Саратовской области сегодня, 11 мая, ожидается переменная облачность.
- Днем столбик термометра поднимется до 16… +21 градуса, местами в Левобережье — до +26 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Поднимется сильный ветер, его порывы будут достигать 15–18 м/с.
Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
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