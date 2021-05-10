В Саратове и Энгельсе на Радоницу пустят дополнительные автобусы на кладбища

На Радоницу в Саратове пустят дополнительные автобусы на кладбища
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове и Энгельсе завтра, 11 мая, на Радоницу пустят дополнительный общественный транспорт.
В Саратове будет ездить больше автобусов, маленькие заменят на большие.
А в Энгельсе с 08:00 до 15:00 организуют работу автобусов по маршруту Старое кладбище (проспект Строителей) — Восточное кладбище (СХИ) — Эльтонское кладбище (поселок Пробуждение).
Стоимость проезда составит 23 рубля. Также есть льготы по социальным проездным билетам.
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