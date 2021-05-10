В Саратове и Энгельсе на Радоницу пустят дополнительные автобусы на кладбища

На Радоницу в Саратове пустят дополнительные автобусы на кладбища Фото: Екатерина Семенова

В Саратове и Энгельсе завтра, 11 мая, на Радоницу пустят дополнительный общественный транспорт.

В Саратове будет ездить больше автобусов, маленькие заменят на большие.

А в Энгельсе с 08:00 до 15:00 организуют работу автобусов по маршруту Старое кладбище (проспект Строителей) — Восточное кладбище (СХИ) — Эльтонское кладбище (поселок Пробуждение).

Стоимость проезда составит 23 рубля. Также есть льготы по социальным проездным билетам.

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