Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил возродить речное училище в Балакове Саратовской области.

В видеообращении, которое опубликовали сторонники спикера ГД в соцсетях, он рассказал, что на реставрацию памятника историко-культурного наследия за счет привлеченных источников найден 41 млн рублей, вскоре они поступят в область.

- Было бы хорошо обсудить вопрос, что в этом здании будет дальше. Одно из предложений — воссоздать училище речников. Ведь мы живем на Волге. А если посмотреть, где получить образование для тех, кто хотел бы работать на судах, — отметил Володин.

По его словам, реставрацию можно будет провести в ближайшие полгода.

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