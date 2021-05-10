2,6 тысячи работников культуры по всей России повысят квалификацию в саратовской консерватории

Александр Занорин

Лучшие педагоги саратовской государственной консерватории имени Собинова, а также ведущих музыкальных вузов России подготовили в 2021 году 19 программ повышения квалификации работников культуры.

Обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, бесплатно получат 2,6 тыс. человек из 42 регионов.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» Александр Занорин, ректор саратовской консерватории, с начала года такие курсы прошли более 1,4 тыс. специалистов, которые высоко оценили их профессиональный уровень.

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