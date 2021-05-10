В Саратовской области благоустроят место гибели Марины Расковой

В селе Константиновка Саратовского района благоустроят место гибели Марины Расковой и ее экипажа.

Как сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем Инстаграм, он побывал там и поручил произвести расчёты благоустройства данной территории.

- В дальнейшем, в случае вхождения Михайловского МО в состав Саратова, проработаем вопрос приведения в порядок исторического места, — написал он.

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