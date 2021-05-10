Под Энгельсом нашли труп мужчины с пулей в голове

Вчера утром, 9 мая, в поселке Взлетный Энгельсского района нашли убитого 32-летнего мужчину.
- Тело с пулевым ранением головы обнаружили около одного из домов по улице Производственная, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.
Проведен осмотр места происшествия, возбуждено уголовное дело за убийство. Следователи разыскивают причастных.
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