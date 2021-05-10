В ДТП под Саратовом пострадали 80-летние пенсионеры

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня днем, 10 мая, случилось ДТП в Саратовском районе.

- В 13:23 на трассе Саратов — Волгоград, на развилке на Базарный Карабулак, столкнулись ISTANA и ВАЗ-2106, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В аварии пострадали 80-летние пассажиры отечественной легковушки — мужчина и женщина. Скорая помощь госпитализировала их.

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГИБДД по Саратовской области

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