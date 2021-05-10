В Саратове пенсионер на иномарке сбил двоих мужчин

В Саратове сбили двоих мужчин Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове сегодня утром, 10 мая, Kia сбила двух мужчин.

- Авария произошла на перекрестке Большой Горной и Чапаева. За рулем иномарки был 71-летний мужчина. Он сбил 67 и 54-летнего мужчин, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по городу.

Пешеходов госпитализировали.

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