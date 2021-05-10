В Саратове пенсионер на иномарке сбил двоих мужчин

В Саратове сбили двоих мужчин
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове сегодня утром, 10 мая, Kia сбила двух мужчин.
- Авария произошла на перекрестке Большой Горной и Чапаева. За рулем иномарки был 71-летний мужчина. Он сбил 67 и 54-летнего мужчин, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по городу.
Пешеходов госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.