В Озерках сгорел жилой дом на 132 «квадрата»

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера вечером, 9 мая, в селе Озерки Петровского района Саратовской области случился пожар.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

- В 22:15 поступил сигнал о возгорании в двухквартирном жилом доме по улице Вишневая, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС.

На место выезжал один расчет. Площадь пожара составила 132 кв. м. Предполагается, что он начался из-за несоблюдения правил по эксплуатации электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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