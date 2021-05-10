В Озерках сгорел жилой дом на 132 «квадрата»

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера вечером, 9 мая, в селе Озерки Петровского района Саратовской области случился пожар.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
- В 22:15 поступил сигнал о возгорании в двухквартирном жилом доме по улице Вишневая, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС.
На место выезжал один расчет. Площадь пожара составила 132 кв. м. Предполагается, что он начался из-за несоблюдения правил по эксплуатации электрооборудования.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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