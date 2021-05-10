В Саратовской области от коронавируса вылечились более 55 тысяч человек

В Саратовской области на 10 мая число выздоровевших от коронавируса превысило 55 тыс. человек.

За сутки вылечились 195 человек, а заболели — 121. У 28 человек среди них — пневмония.

Всего в регионе зарегистрировано 60 282 зараженных.

Больше всего новых случаев в Саратове — 44, Энгельсском районе — 18, Балаковском — 11.

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