В понедельник в Саратове будет идти дождь

В Саратовской области 10 мая, в понедельник, ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами возможна гроза, сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

В течение дня будут идти дожди, иногда сильные. Ветер ожидается порывистый, со скоростью до 20 м/с.

Столбик термометра покажет до +26 градусов.

Год назад было немного прохладнее, но без дождя.

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