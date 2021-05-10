В понедельник в Саратове будет идти дождь

В Саратовской области 10 мая, в понедельник, ожидается облачная погода с прояснениями.
Местами возможна гроза, сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
В течение дня будут идти дожди, иногда сильные. Ветер ожидается порывистый, со скоростью до 20 м/с.
Столбик термометра покажет до +26 градусов.
Год назад было немного прохладнее, но без дождя.
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