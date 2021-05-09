В День Победы основные торжества в Саратове традиционно прошли на Соколовой горе

На Соколовой горе в Саратове проходят праздничные мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. губернатор Саратовской области Валерий Радаев, жители и гости города, ветераны, участники локальных войн, представители областной и муниципальной власти, депутаты, главы силовых ведомств почтили память погибших минутой молчания.

От всех саратовцев к Вечному огню была возложена Гирлянда Памяти. Цветы в этот праздничный день Губернатор и официальные лица возложили и к мемориалам «Молчащий колокол», «Землякам, погибшим в локальных, памятнику «Воину-освободителю».

Глава региона также посетил Музей боевой и трудовой славы, где состоялась презентация новой выставки «Генералы: судьба и долг», которая знакомит с судьбами наших земляков, прошедших нелегкий путь военной службы, сражавшихся в дни Первой Мировой, Гражданской, Советско-финляндской, Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн.

Также правительственная делегация посетила новый выставочный проект «С лейкой и блокнотом», подготовленный совместно с ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» (Волгоград).

В павильоне Музея трудовой славы состоялась презентация макета самолета-истребителя Як-3. Решение установить воздушное судно к празднованию 76-й годовщины Великой Победы принял губернатор Валерий Радаев. Оно было изготовлено на основе оригинальных схем и чертежей с применением 3D-моделирования. Выступая на презентации, директор Музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук признался, что появление макета Як-3 — важный исторический шаг в развитии учреждения.

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