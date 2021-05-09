Николай Панков поздравил по телефону ветеранов Великой Отечественной войны

Николай Панков

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Николай Панков позвонил ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в его округе, и поздравил их с Днем Победы.

Он поблагодарил ветеранов за их боевой и трудовой подвиг, за мирное небо над нашей страной. И пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Судьба балаковца Дмитрия Сергеевича Ситникова во многом похожа на судьбы других ребят его поколения. Семнадцатилетним парнем он ушел на фронт, и практически сразу стал участником одного из самых кровопролитных сражений — Курской битвы. Сумел выжить, и дорогами войны дойти до Победы. В числе его наград — орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией». После войны много лет работал электромонтером, за свои трудовые успехи был удостоен ордена «Знак Почёта».

Владимир Ильич Коломойцев вместе с другими дергачевскими ребятами попал в состав пополнения, направлявшегося на Дальний Восток. В 1945 году служба для него не закончилась. Полтора года пробыл в составе советских войск Корее, потом продолжил службу в России, переквалифицировавшись из автоматчика-пехотинца в артиллериста. В мирное время работал в родном колхозе комбайнером, механизатором, мелиоратором. И всегда оставался передовиком производства, о чем свидетельствует множество наград.

Лидия Ивановна Хоменко спасала жизни наших бойцов, вместе со своим гвардейским корпусом и госпиталем с боями прошла через Украину, Румынию, Венгрию, Болгарию, Югославию до самой Германии и Австрии. На всю жизнь запомнила тяжелые дни, когда наши войска штурмовали Белград.

- Бои шли, раненые поступали, город не отдавали… И вот 20 октября 1944 года в стороне города было необычное зрелище: били из всех орудий одновременно, прожектора лучами прочерчивали небо, летели трассирующие пули… Мы не понимали, в чем дело. Побежали к трассе, остановили машину из города и узнали, что это салют! Город освобождён! Из глаз лились слезы радости и скорби по погибшим, которые приближали этот день, но не увидели его! Ликовали жители! Над городом взвилось знамя Свободы! — вспоминает Лидия Хоменко.

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