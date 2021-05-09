Четыре машины из автопробега столкнулись в Саратове

На выезде из Саратова столкнулись четыре автомобиля
Фото: ГИБДД по Саратову
На выезде из Саратова днем 9 мая произошло массовое ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, около 15 часов на Ново-Астраханском шоссе, 90а столкнулись четыре авто. В аварию попали «Лада Гранта», ВАЗ-2114, Renault и Volkswagen.
Госпитализирована пассажирка «Гранты», 21-летняя девушка.
Известно, что машины ехали автопробегом в честь Дня Победы.
Пострадала пассажирка "Гранты"
Фото: ГИБДД по Саратову
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