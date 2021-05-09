Четыре машины из автопробега столкнулись в Саратове

На выезде из Саратова столкнулись четыре автомобиля Фото: ГИБДД по Саратову

На выезде из Саратова днем 9 мая произошло массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, около 15 часов на Ново-Астраханском шоссе, 90а столкнулись четыре авто. В аварию попали «Лада Гранта», ВАЗ-2114, Renault и Volkswagen.

Госпитализирована пассажирка «Гранты», 21-летняя девушка.

Известно, что машины ехали автопробегом в честь Дня Победы.

Пострадала пассажирка "Гранты" Фото: ГИБДД по Саратову

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