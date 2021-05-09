На Саратов надвигается гроза с ливнем и порывистым ветром

Гроза надвигается на Саратов Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области ожидается ухудшение погоды.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.

Уже в ночь на 10 мая и завтра днем в отдельных районах начнутся ливни. Возможно до 15 мм осадков. Усилится восточный ветер, в порывах его скорость достигнет 15-20 м/с.

Прогремит гроза.

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