Вячеслав Володин возложил цветы к мемориалу Василия Клочкова

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил село Синодское Воскресенского района Саратовской области.

Он возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному Герою Советского Союза Василию Клочкову, который родился и вырос в этом селе.

- Строить будущее, забывая прошлое, бессмысленно. Когда речь идет о героя, о тех кто погиб, — они погибли за нас. Страна должна их чтить и на этом подвиге мы должны воспитывать наших детей, внуков, — заявил Вячеслав Володин.

Василий Клочков погиб в 1941 году во время битвы под Москвой, бросившись под вражеский танк со связкой гранат. В историю вошел не только его героический поступок, но и слова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!»

Ранее жители обращались к Вячеславу Володину с просьбой отреставрировать памятник Клочкову. В 2010 году в селе был установлен новый мемориальный комплекс и отремонтирован местный Дом культуры.

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