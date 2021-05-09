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Происшествия9 мая 2021 13:24

В День Победы под Саратовом едва не сожгли ресторан Beerlin

Потушить возгорание в ресторане удалось собственными силами
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Потушить возгорание удалось до приезда пожарных

Потушить возгорание удалось до приезда пожарных

Фото: Екатерина Семенова

В Балакове Саратовской области горел ресторан Beerlin (местное название «Берлин»).

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов по адресу Чапаева, поступил 9 мая в 13:20.

Во время приготовления шашлыка загорелся навес над мангалом. Огонь охватил один кв. метр.

Потушить возгорание удалось до приезда пожарных. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

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