В День Победы под Саратовом едва не сожгли ресторан Beerlin

Потушить возгорание удалось до приезда пожарных Фото: Екатерина Семенова

В Балакове Саратовской области горел ресторан Beerlin (местное название «Берлин»).

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов по адресу Чапаева, поступил 9 мая в 13:20.

Во время приготовления шашлыка загорелся навес над мангалом. Огонь охватил один кв. метр.

Потушить возгорание удалось до приезда пожарных. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.