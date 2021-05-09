Депутат Воробьев помог благоустроить памятник Защитникам саратовского неба

Накануне Дня Победы в микрорайоне Улеши прошел субботник. Вместе с местными жителями и общественниками территорию на аллее около памятника Защитникам саратовского неба очищал депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия»).

- Ранее увидел в соцсетях просьбу заводчан привести в порядок памятник и откликнулся на нее. Это наша история и гордость. Нельзя, чтобы мемориал находился в неприглядном виде, — прокомментировал парламентарий.

Также во время субботника к народному избраннику обратилась местная жительница. Она рассказала, что спортплощадка у лицея №53 в неудовлетворительном состоянии и неудобна для занимающихся.

- Принял наказ, летом заменим спортивные тренажеры на современные, а также сделаем безопасное прорезиненное покрытие, — пообещал Воробьев.

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