Водитель и пассажир иномарки попали в больницу после тарана столба на Прокатной

ДТП на Прокатной Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова автомобиль Opel Astra врезался в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 23 часа на улице Прокатная.

Напротив дома №23«б» водитель иномарки, 29-летний мужчина, не справился с управлением. Машина врезалась в столб.

Пострадал водитель и его 29-летний пассажир. Оба были госпитализированы.

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