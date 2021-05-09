Водитель и пассажир иномарки попали в больницу после тарана столба на Прокатной

ДТП на Прокатной
Фото: ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова автомобиль Opel Astra врезался в столб.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 23 часа на улице Прокатная.
Напротив дома №23«б» водитель иномарки, 29-летний мужчина, не справился с управлением. Машина врезалась в столб.
Пострадал водитель и его 29-летний пассажир. Оба были госпитализированы.
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