До понедельника отключена вода в районе 1-й Дачной

Отключена вода в домах на улицах в районе 1-й Дачной в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном участке трубопровода по адресу Цветочная, 7.

Ожидается, что работы продлятся до завтрашнего дня. Воды нет в домах на улицах Цветочная, Луговая, а также Старополянская.

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