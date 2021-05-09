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Общество9 мая 2021 11:08

До понедельника отключена вода в районе 1-й Дачной

Ведутся работы на Цветочной
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Отключена вода в домах на улицах в районе 1-й Дачной в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном участке трубопровода по адресу Цветочная, 7.

Ожидается, что работы продлятся до завтрашнего дня. Воды нет в домах на улицах Цветочная, Луговая, а также Старополянская.

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