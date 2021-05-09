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Происшествия9 мая 2021 9:52

Иномарка сбила ребенка во дворе жилого дома в Саратове

Пострадавший госпитализирован
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова днем 8 мая был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в 17:20 во дворе дома №66 по улице Лебедева-Кумача восьмилетний мальчик попал под колеса Kia Rio.

Мальчик был без сопровождения взрослых, а иномаркой управлял 39-летний водитель. Пострадавший ребенок был госпитализирован.

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